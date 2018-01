GEZIEN? 'Op de man af' | één 00u00 0

Een VRT-gezicht dat extreme uitdagingen aangaat, waar hebben we dat nog gehoord? Het monopolie van Tom Waes werd gisteravond sans pitié gekraakt door Saartje Vandendriessche. In 'Op de man af' gaat de ex-omroepster niet alleen de strijd aan met haar eigen ego maar laat ze zich zeven weken lang uitdagen door een bekende man in een discipline die hij kiest. Een soort 'battle of the sexes' dus: een meer dan relevant thema in #MeToo-tijden.

