Ergens in de bergen. Een meisje kruipt slaapdronken uit haar campingtent. Ze wandelt tot aan de rand van een ravijn. De zon staat hoog, een roofvogel trekt cirkels. Plots verschijnt een andere vrouw naast het meisje, beiden glimlachen beaat. En voor je 'social distancing' kan zeggen, tuimelt er iemand in de afgrond. De openingsscène van 'GR5', gisteren voor het eerst op Eén, was lekker onheilspellend. Toch vroeg ik me meteen ook af of de marketingslogan 'prestigieus', die in de aanloop naar dit programma weer niet van de lucht was, dit keer gerechtvaardigd zou blijken. Enkel Marc Van Ranst zien we nog vaker op onze tv passeren dan fictiereeksen met op mysterieuze wijze verdwenen meisjes. Bovendien is het al van 'Tabula rasa' geleden dat we nog eens écht verslingerd waren aan de zondagavondreeks van Eén. Of 'GR5' een kroonjuweel dan wel een doosje gebakken lucht wordt, moet de komende weken nog blijken. Al zijn we voorzichtig positief: deze reeks lijkt nieuwe horizonten te gaan verkennen. Het on-the-roadelement, inclusief adembenemende droneshots van weidse Franse landschappen, voelt fris aan, net als de naturalistische manier waarop de jonge cast staat te acteren. De schoonheid van Violet Braeckman is overigens bijna net zo lumineus als die van de maagd Maria in haar zondagskleed. Tijdens de eerste aflevering schuilde mijn grootste genoegen wel in het plaatjeskijken, want de ontwikkeling van het drama kon me nog niet volledig meeslepen. Desalniettemin een intrigerende openingsscène, knappe beelden en een kwak sfeer: laten we zeggen dat deze reeks zich veelbelovend presenteert. Ik zie me dan ook verplicht om voort te kijken, of wat had u gedacht. Staren naar het bakje zullen we, de komende weken, tot we collectief cataract krijgen - toch nog altijd minder schadelijk dan corona, naar het schijnt.

