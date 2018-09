GEZIEN? 'Boer zkt vrouw. De wereld rond' • VTM 04 september 2018

Vier jaar lang geen verliefde boeren die als gedesoriënteerde kalveren over de heide huppelen. Vier jaar lang geen rubbergelaarsde Dina Tersago die immer breedlachend 'OEWIST?!' in de huiskamer kegelt. Aan die lijdensweg komt nu een eind. Met 'Boer zkt vrouw. De wereld rond'! Vijf Vlaamse boeren in het buitenland smeekten begin dit jaar al om een Vlaamse soulmate. Gisteren mochten Bjorn, Jitse, Jeroen, Manu en Jan eindelijk ontdekken hoeveel vrouwen hun oproep hadden beantwoord. Geblinddoekt werden ze in een hangar op het platteland gedropt. "Is dat hier een seksspelleke?", snoof boer Manu de overdaad aan feromonen op. Zoiets. Eenmaal de blinddoek afging, werden de boeren getrakteerd op een krijsconcert als waren ze de jongens van Bazart. Wat volgde, was een hilarische volksverhuis van opgetaloorde dames die rijendik voor hun geprefereerde boer samentroepten om hem persoonlijk hun brief te overhandigen. De sliert jonge blondines was voor cowboy Jan (29) en de rijpere dames solliciteerden voor de 53-jarige Manu. "Diene cowboy kannekik ni aan, zenne", loeide één. De vrouwen overhandigden niet alleen brieven, maar ook memorabele openingszinnen zoals: 'Mijn oma heeft de brief geschreven' en 'Ik ben groot, ik kan koken en ik kan zeker ook nog kweken'. Ook bier, nachtjapons en erotische literatuur werden met veel enthousiasme opgesolferd. Waarop de rockstertoestanden eerder ontaardden in een wekelijks post-concertgebeuren van Willy Sommers.

