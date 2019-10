Exclusief voor abonnees GEZIEN? Sterk, dwingend vervolg op 'De rechtbank' 29 oktober 2019

"De weg naar buiten begint de dag dat je binnenkomt", zei de commentaarstem terwijl de nieuwe bewoner van cel 111 zijn plunje ophaalde. Ook hij zal net als 99% van de gedetineerden vroeg of laat vrijkomen. Zoals de als 'blonde zigeuner' in een huifkar geboren Marie-Louise (72), die boette voor een waslijst aan winkeldiefstallen. Psychologe Aagje luisterde naar haar trieste levensverhaal en stond de vrouw toe even bij man en kinderen door te brengen. Ruim op tijd bood ze zich opnieuw aan en even later mocht ze met een enkelband de gevangenis weer verlaten. Eindelijk vrij! Op voorwaarde dat ze zich twee jaar niet in winkels of discotheken(!) liet zien. Tussendoor liepen 'inmates', die binnen of buiten de muren de regels hadden overtreden, het bureau van de Brugse gevangenisdirectrice Sophie plat. Die kende haar pappenheimers en maakte - "Geweigerd is geweigerd" - kordaat komaf met hun doorzichtige uitvluchten. In Dendermonde mocht Wilfried (47) oudjaar bij moeder vieren. Ook hij - "Ik heb altijd meer slaag dan eten gekregen" - werd geteisterd door de gevolgen van een zware jeugd en moest na een gewapende overval nog zestien maanden 'zitten'. Hoewel er kreeft op het menu stond, leek hij na 36 uur penitentiair verlof opgelucht weer 'op cel' te mogen en keek hij zijn toekomst als vrij man angstig tegemoet. Die integere portretten zorgen voor dwingende kroniek die naadloos aansluit bij het onvolprezen 'De rechtbank'. In de beste Woestijnvis-traditie wordt immers niet enkel een integer en genuanceerd beeld geschetst van gevangenen op de drempel van de vrijheid, maar ook inzicht verschaft in het risicovolle werk van de psychosociale dienst die - in tegenstelling tot de vaak gratuite slogans op sociale media - nooit over één nacht ijs gaat voor ze gevangenen een nieuwe kans in de maatschappij gunt.

