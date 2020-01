Exclusief voor abonnees GEZIEN? 'Boerenjaar': promopraatje voor Boerenbond • VIER 08 januari 2020

00u00 0

Voor het nieuwe 'Boerenjaar', een realityreeks die gemaakt is om de reputatie van de agrarische sector op te poetsen, werkte productiehuis Hotel Hungaria samen met de zogenaamde Boerenbond, dat een onbekend bedrag in de serie investeert, alsook inhoudelijk aan de touwtjes trekt. Zo werden ook het programma-idee én de families bij wie gefilmd werd door de bond aangeleverd. De Boerenbond die televisie maakt, het klinkt toch een beetje als Ludo Van Campenhout die rijles gaat geven: in theorie zal het kunnen en mogen, maar wíllen we het wel?

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis