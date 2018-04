Gezien? 'Afscheid' | één 26 april 2018

00u00 0

Hardnekkiger dan een traangasaanval in een uienverwerkingsbedrijf, die programma's op Eén tegenwoordig. Tot het uiterste gaan ze, om de snottebellen uit je kop te jagen. Of tot het einde, in het geval van 'Afscheid', een docureeks over het naderende levenseinde van vijf terminaal zieken.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN