GEZIEN? 'Dance Around the World' | één 03 april 2018

00u00 0

Voor zij die zich weleens afvragen of de juryleden van 'So You Think You Can Dance' zelf zulke grote dansmeesters zijn: 'Dance Around the World' zal dat de komende weken bewijzen op Eén. In het programma van de Nederlandse openbare omroep NPO trekken voormalig modern danser Jan Kooijman en Belgisch hiphopdanser Ish Ait Hamou de wereld rond en leren ze verschillende culturen kennen door middel van dans. Een beetje zoals Jeroen Meus de wereld rond kookte in 'Goed Volk', maar dan op kosten van de Nederlandse belastingbetaler.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN