Senioren blijven gegeerd wild: na 'Hotel Römantiek', 'De wereld rond met 80-jarigen' en 'The Voice Senior' is er nu 'Twee tinten grijs', waarin Kreuners-gitarist Jan Van Eyken (65) en geluidsman Pascal Braeckman (58) op zoek gaan naar nuttig tijdverdrijf voor na hun pensioen. Persoonlijk sta ik niet te juichen om programma's waarin bejaarden zich in groep vertonen, zeker nu mijn 40ste verjaardag met rasse schreden nadert. Los daarvan lijkt het me een goeie zaak dat de grote zenders zich openstellen voor de vergrijzing, terwijl daar 'VVA 18-54 jaar'-gewijs minder te rapen valt dan op bijvoorbeeld het eiland genaamd Temteesjen. In de eerste aflevering van 'Twee tinten grijs' trokken de heren naar het walhalla der zeventigplussers, Lourdes. Of 'Loert', zoals alle betrokkenen het gemakshalve benoemden. De twee reisden mee als begeleiders met een groep zorgbehoevenden die op bedevaart gingen - een opdracht die ietwat weifelend werd onthaald: "We gaan toch niet moeten bidden?", vroeg Braeckman. "Voor een aperitief doe ik alles", antwoordde Van Eyken. "Zolang ik maar geen mensen op de pot moet zetten" - jarenlang toeren met Walter Grootaers had duidelijk z'n sporen nagelaten. Het wiel werd niet heruitgevonden, maar door de bedaarde toon onderscheidde 'Twee tinten grijs' zich van vergelijkbare programma's. Waar senioren elders aan het daten gaan, of skydivend uit een vliegtuig dienen te springen, werden ze hier getoond in al hun alledaagse kwetsbaarheid. Oude mensen ja, maar ook gewone mensen, die door Van Eyken en Braeckman geen enkele keer betuttelend werden aangesproken. De twee verschansten zichzelf evenmin achter een pantser van ironie, doorgaans de andere pool in het subgenre der geriatrische tv. Wat niet wegnam dat er gelachen mocht worden: "Interessant. Wel weinig moslims gezien", klonk het bij hun vertrek uit 'Loert'. Qua programma's met bejaarden ligt de lat wat ons betreft nog steeds bij 'Benidorm Bastards': op eenzame hoogte, dus. Dat neemt niet weg dat ook het vriendelijke 'Twee tinten grijs' een lichte afdruk op onze ziel liet. Mogelijks is dat een ouderdomsverschijnsel waar een dokter post-corona raad mee weet.

