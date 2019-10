Exclusief voor abonnees GEZIEN De hilarische redding van 'ons tante Rita' 31 oktober 2019

"Hoe moet ik nu naar het groot toilet?", vroeg Kürt Rogiers zich bezorgd af terwijl zijn armen werden ingegipst. Samen met 'Familie'-ploegmaat Sandrine André en '40-45'-concurrenten Jelle Cleymans en Jonas Van Geel bevond hij zich in een luguber ziekenhuisdecor waaruit 'ons tante Rita' zo snel mogelijk uit de klauwen van een losgeslagen chirurg moest worden gered. Makkelijker gezegd dan gedaan, want de weg naar de vrijheid werd versperd door allerlei raadsels. Spitsvondig aangebracht door de broertjes Staf en Mathias Coppens, die het in de controlekamer uitgierden terwijl hun proefkonijnen hun weg zochten door een 'escape room'-achtig labyrint waarin tal van codes moesten worden gekraakt. Zo deed een telefoonnummer een in de drankautomaat verstopte gsm rinkelen. Die leverde pas na het openen van een kluis met kleingeld en het ontcijferen van een morseboodschap de cijfercode op waardoor tante Rita op vierkante wielen naar het operatiekwartier kon worden gerold. Tussen de puzzelstukjes door probeerde huiswetenschapper Lieven Scheire - niet altijd even begrijpelijk - de wet van Archimedes, het nut van geheugenmetaal en de cosinus hyperbolicum uit te leggen en zetten Staf en Mathias de neus van toeschouwer Jef onder stroom. De kandidaten hadden wel wat anders te doen. Ze worstelden met gekleurde infuzen, wekten op ambachtelijke wijze elektriciteit op en mochten in een bloederige finale met het scalpel aan de slag. Eén voor één werden de organen van Rita lek geprikt tot via een sleuteltje in haar hart uiteindelijk de uitgang werd bereikt. Dat de tandem Rogiers-André won, was een verwaarloosbaar detail. Belangrijker was dat behalve de plezante spelleiders en de gedreven kandidaten ook wij met plezier meespeelden met dit 'wetenschappelijke' spelletje dat probleemloos de toegangscode prijsgaf tot een brokje pretentieloos en bij momenten hilarisch tv-amusement.

