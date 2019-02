GEZIEN? 'Studio Tarara' • VTM 13 februari 2019

Als een met Emmy's bekroond productiehuis een reeks maakt over de losbandige beginjaren van VTM en mij meesleurt in één van de grootste throwbacks uit mijn 30-jarige bestaan, kan ik niet anders dan enthousiast zijn. 'Studio Tarara' spant als gelijknamige sketchshow een fictief universum binnen de historische tijdlijn van VTM. Even dacht ik écht dat een piepjonge Kaëll in een aanpalende studio 'Rad van Fortuin' stond in te blikken - ook al was dat in 1993 nog Capiau - en had ik zin om mijn haar tussen een wafelijzer te steken, dat ook.

