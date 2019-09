Exclusief voor abonnees GEZIEN? 'Vandaag' lijkt te veel op gisteren 03 september 2019

00u00 0

Dan durf je als openbare omroep een flamboyante madam met ballen en een welluidender voornaam dan pakweg Gert, Lieven, Goedele of Jonas je nieuwe talkshow toe te vertrouwen, en dan noem je de pasgeborene 'Vandaag'. Banaler en onpersoonlijker kan haast niet. Al is het maar omdat "Ik ben na 'Danira' in bed gekropen" aanlokkelijker klinkt dan "Ik ben na 'Vandaag' gaan slapen". Maar dit geheel terzijde. Het gaat tenslotte om het programma zelf - de grote vuurdoop van Danira Boukhriss Terkessidis (29) die zowel het aan metaalmoeheid bezweken 'Van Gils & Gasten' moet doen vergeten als de toenemende populariteit van 'Gert Late Night' moet counteren. Voorwaar geen makkelijke opdracht voor een jong talent met een kleurtje dat, hoe ze ook haar best doet, helaas altijd wel controverse uit een bedenkelijke hoek zal uitlokken. Vanzelfsprekend moet een talkshow net als de gastvrouw groeien, maar of 'Vandaag' een vaste afspraak wordt, durven we na de eerste aflevering te betwijfelen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis