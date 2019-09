Exclusief voor abonnees GEZIEN? '(h)ALLOOMEDIA' is vintage Luk Alloo 05 september 2019

Al twintig jaar scheidt Luk Alloo aan een duizelingwekkend tempo ernstige programma's af. Omdat ook een nijvere zelfstandige af en toe nood heeft aan een verzetje, trakteerde hij zichzelf op een wedergeboorte van het legendarische 'Sterren en kometen'. Een vintage Luk Alloo- showbizzmagazine waarin bevriend en/of bekend Vlaanderen in ruil voor wat kunstjes reclame mag maken voor eigen winkel en de reporter zelf de hoofdrol opeist. Met zijn immer luid toeterende leermeester Paul Jambers vereerde hij eerst de Evanna met een bezoekje. 'Pieken Paultje' sloot bemanningslid Pascale in de armen, Kevin Janssens toonde zijn bloot gat en er werd champagne gedronken. Voor het Rivierenhof deelde Alloo 'brood voor morgenvroeg' uit aan Bart Peeters-fans en klom hij, natuurlijk, mee op het podium. Kobe Ilsen - "Die mens heeft dit jaar geen programma" - werd op een terras 'overvallen', aan een batterij tv-bekwaamheidstests onderworpen en bakte Luk een koekje van eigen deeg door hem op een onbewaakt moment als "een oude tv-figuur op de dool" te omschrijven. Plots was daar weer Pascale Naessens. De kookfee bevond zich te Gent, waar ze gulzig de geur van haar nieuwste boek opsnoof. Geblinddoekt - "Doet Paul dat thuis soms ook?", vroeg Alloo - bereidde ze een 'eenvoudig' maal en vervolgens ging ze met haar vers gebundelde recepten op het dak zitten. In de Metropool brak Axel Daeseleire een lans voor zijn tentoonstelling over de symboliek van het kruis. Hij werd net op tijd vervoegd door Jo - "Ah, Luc Steeno", zei de nog in hogere sferen vertoevende Axel - Vally om antwoorden te raden op aan passanten gestelde 'relevante' vragen. 'Camping reumatiek' koppelde dan weer vijf bejaarde ex-sporters aan deernen uit datingprogramma's. Dedecker, Boskamp, De Kerpel, Steveniers, De Vlaeminck en Luk Alloo zelf amuseerden zich te pletter. Wij iets minder. Al geven we, de boog hoeft ook niet altijd gespannen te staan, ridderlijk toe dat '(h)ALLOOMEDIA' als vederlicht, onschuldig en pretentieloos entertainment bij momenten best te pruimen viel.

