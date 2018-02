Gezien? 'Leeuwenkuil' | VIER 07 februari 2018

Al ruim twaalf jaar domineert het programma 'Dragon's Den' het Britse tv-scherm. Het van oorsprong Japanse format werd in totaal aan zo'n 30 landen verkocht en kreeg gaandeweg namen zoals 'Shark Tank', 'Money Tigers' en 'Lion's Den' toegedicht. Na de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Nigeria en zelfs Pakistan is ook Vlaanderen eindelijk mee met 'Leeuwenkuil'. Een 'business realityshow' waarbij (beginnende) ondernemers de kans krijgen om een revolutionair idee voor te leggen aan een jury van vijf selfmade miljonairs. Denk 'The Voice', maar dan met draaiende chequeboeken in plaats van stoelen. Telkens er een programma met centen gepresenteerd moet worden, is ook 'golddigger' Evy Gruyaert van corvee.

