Ik ben een man die samenwoont met een andere man: de regenboogvlag hangt niet aan onze gevel te wapperen, maar we hebben ook nooit een geheim gemaakt van onze gelijkslachtig verlopende liefde. Een van de voordelen van out & proud te zijn is dat ik relatief weinig last ondervind van moeiallen die ongevraagd informeren naar mijn voortplantingsplannen. Dat geldt blijkbaar niet voor iedereen, in die mate zelfs dat er een driedelige televisiereeks aan gewijd dient te worden: 'Kinderwens' met Leen Dendievel, de actrice die haar volk leerde transgenderen. In haar persoonlijke leven is Leen bewust kinderloos, ondanks de "enorme sociale druk" die ze voelt om aan klein grut te beginnen. Vanuit die vaststelling gaat ze op bezoek bij koppels in verschillende situaties. In de eerste aflevering, gisteren op Eén, was er ook een BV tussen gesukkeld: Loes Van den Heuvel, de actrice die haar volk porto leerde drinken. Zij vertelde hoe haar relatie van twintig jaar destijds was afgesprongen op het feit dat ze geen kinderwens had. Daar wilde ik wel meer over weten, maar helaas. Loes had allicht gezegd wat ze er wilde over zeggen en bovendien moesten er nog een honderdtal andere 'talking heads' de revue passeren. 'Kinderwens' zat bómvol: onvermoeibaar doorkruisten Leen en haar striemloze lichaam het land. Ze sprak met grote gezinnen, kleine gezinnen, bewust kinderloze gezinnen, onbewust kinderloze gezinnen, zwangere vrouwen, alsook met psychologen, sociologen, biologen, economen. Als ik me niet vergis zag ik zelfs Marc Van Ranst voorbijflitsen, kan ook aan mij liggen. Hier en daar leverde dat een weetje op, zoals het feit dat de biologische klok eigenlijk quatsch is, maar dit programma verzandde toch vooral in anekdotiek. De meerderheid van de getuigenissen in 'Kinderwens' viel samen te vatten als: 'Wijle content'. Waardoor je je kon afvragen of er niet beter ergens een invalshoekje of twee gesneuveld was. 'Kinderwens' is eerder ijverig dan meeslepend - de kans dat ik de komende weken blijf kijken is dan ook ongeveer even groot als de kans dat ik volgende week iemand bezwanger, gewenst of ongewenst. En als u me nu wilt excuseren - ik heb nog een regenboogvlag te strijken.

