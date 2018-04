GEZIEN? 'De Boxy's' | VIER 12 april 2018

Ze behaalden ooit naam en faam als mondig recensentenduo in 'Mijn Pop-uprestaurant!' en kregen vervolgens een vergeefse spin-off op Vitaya. Nu heeft concurrent VIER de rechten verworven op de excentrieke Boxy-broers. In 'De Boxy's' wordt de culinaire tweeling iedere week door bekende en minder bekende Vlamingen uitgedaagd voor een bijzondere kookopdracht. In de eerste aflevering mocht Jani Kazaltzis de arena kiezen en die koos voor - geeuw - "Tomorrowland". Het wereldvermaarde dancefestival vertolkt steeds vaker een commerciële glansrol in tv-programma's allerhande. Dat ook de Boxy's niet vies zijn van wat zelfpromotie bewijzen ze door hun professionele lot in handen te leggen van programmamakers die culinaire karikatuur op een bedje van kolder presenteren. Vraag de Boxy's om een tent in elkaar te steken en je hebt gegarandeerd 15 minuten entertainend gekibbel.

