GEZIEN? 'De veiligheid van het land' • één 29 januari 2019

00u00 0

In een tijd dat hackers met onze wachtwoorden aan de haal gaan en terreurdreiging om iedere hoek lonkt, ben ik blij dat er iemand propageert op alles voorbereid te zijn. Dat het federale Crisiscentrum dat ook wil demonstreren in een flitsende VRT-reeks op de tonen van Coely en Charles Bradley is voor mij persoonlijk dan weer een brug te ver. Voor de veiligheid van het land lijkt het me goed die deuren gesloten te houden. Dan was ik tenminste in de waan gebleven dat onze veiligheid in hypermoderne CSI-handen was.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN