GEZIEN? 'Taboe' | ééN

"Een programma over lachen met mensen waarmee ge eigenlijk niet moogt lachen." Philippe Geubels had gisteravond één zin nodig om mij één uur lang bij Eén te houden. Met 'Taboe' probeert de komiek taboes de wereld uit te helpen door er flagrant grappen over te maken. Het resultaat is meer dan alleen een stand-upcomedyshow. Voor hij zijn vondsten op het grote publiek loslaat, nodigt de komiek zijn 'sujets' eerst uit in zijn vakantiehuis aan zee. Denk 'Geubels en de Belgen' meets 'Het Huis'.

