GEZIEN? 'Blind Date' • VTM 07 februari 2019

De fans hebben gekregen waar ze al jaren om roepen. 'Blind Date' is terug! Maar heeft het eigenlijk wel zin? Een antwoord op die vraag liet een hele aflevering op zich wachten. Nathalie Meskens had zeker haar troeven als cupido van dienst. Ze is gevat, grappig en geliefd. Wat dat betreft, matcht zij prima met het profiel van Ingeborg, maar haar echt reïncarneren deed Meskens niet. In de oldschool 'Blind Date' zou Ingeborg nooit een dubbelzinnige parlee hebben opgezet over 'naaien' om vervolgens, Wiske-gewijs, naar de camera te knipogen: "Maar relationeel heb je je nog niet gehecht hé, Mattijs?" Seksuele verwijzingen zijn immer schering en inslag geweest, maar dat liet Ingeborg eerder over aan categorieën als 'Vluggertjes' en de replieken van de kandidaten zelf. Opvallend, die klonken wél nog even ouderwets als vroeger: "Mijn ideale vrouw moet lang haar hebben en een B mag, maar een C zou nog beter zijn."

