GEZIEN? 'Hanne danst' • canvas 16 januari 2019

Een droomfabriek voor nieuwsankers. Dat zoiets maar geen vaste prik wordt. Voor je 't weet zien we Stef Wauters 'Mission Impossible'-gewijs de Burj Khalifa beklimmen. Wat een contrabeweging, ook. Al die jaren mediatraining waarin werd geleerd om vooral geen emoties te tonen: hoppa in de vuilbak. Al krijgt men een anker niet op 1, 2, 3 gelicht. Hanne deed aan autocorrectie toen ze per ongeluk 'struggelen' zei, maar 'worstelen' bedoelde en pas halverwege de eerste aflevering kon ze 'u' voor 'ge' verruilen.

