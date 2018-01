Gezichtsyoga doet je 3 jaar jonger lijken 00u00 0

Dat je je geld beter niet uitgeeft aan zo'n Pogba-masker, lijkt evident. Maar misschien doe je best ook niet te gek met antirimpelcrèmes. Amerikaanse wetenschappers hebben immers aangetoond dat je de klok enkele jaren kan terugdraaien zónder cosmetische hulpmiddelen. Een halfuurtje gezichtsyoga per dag volstaat. De onderzoekers van de Northwestern University lieten 27 vrouwen van middelbare leeftijd vijf maanden lang dagelijks hun oefeningen doen - van 'the joker' (de mondhoeken achteruit trekken) tot 'fishy lips' (de lippen trainen door er vismondjes-gewijs kusjes mee te geven. Een onafhankelijke jury schatte de vrouwen nadien gemiddeld drie jaar jonger in. "Dergelijke oefeningen versterken de spieren in het gezicht en stimuleren de bloedcirculatie, waardoor het gezicht strakker wordt en je dus jonger lijkt."

