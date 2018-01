Gezelligheid troef tijdens kerstboomverbranding 00u00 0

Heel wat mensen zijn zaterdag samengekomen rond een knetterend vuur op het Klein Strand. De jaarlijkse traditie lokte dit jaar heel veel volk. Op het strand zelf werd een grote stapel kerstbomen in brand gestoken. De brandweer zorgde voor de veiligheid. Toeschouwers genoten van gratis boterhammen met geroosterde sprotjes of van een gebraden haring. Drankjes werden voor het eerst in herbruikbare bekers uitgedeeld. Op het strand en de kade stonden verschillende vuurkorven. De kerstboomverbranding is een organisatie van vzw De Beeldstorm. (LBB)

