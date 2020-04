Exclusief voor abonnees Gewonnen voor 'accordeonstrategie' Erika Vlieghe 07 april 2020

Professor Erika Vlieghe zit de expertengroep voor die moet beslissen wanneer welke maatregelen versoepeld kunnen worden. Het virus slorpt al haar tijd op, want ze is ook hoofd van de dienst infectieziekten van het UZA (één van de twee referentieziekenhuizen in ons land) én lid van het wetenschappelijk comité dat alle autoriteiten - en in de eerste plaats het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block - bijstaat. Vlieghe zelf noemt zich optimistisch, maar is ook duidelijk: "We zijn nog láng niet van dat koppige virus af. Er zullen altijd kleine haardjes blijven." Op 26 maart vertelde ze gewonnen te zijn voor de 'accordeonstrategie': regels versoepelen en die daarna weer verstrakken als het virus zich opnieuw verspreidt. "Dat wordt de jojo voor de komende maanden." Vlieghe is niet aan haar proefstuk toe op het vlak van pandemieën: in oktober 2014 werd ze nationaal ebolacoördinator nadat ze onderzoek deed in Oeganda en Cambodja.

