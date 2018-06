Gewone jongens 19 juni 2018

00u00 0

Misschien moesten we maar eens ophouden met die blufpoker over de gouden generatie. Er lag weinig goud in de etalage van de wedstrijd tegen Panama. Af en toe daalden een paar snippers neer, maar de Rode Duivels bleven gewone jongens. Met talent en vlijt, maar niet overdonderend. Het werd in Sotchi geen galawedstrijd.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN