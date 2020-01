Exclusief voor abonnees Gewonde militairen in Mali stellen het goed 03 januari 2020

De twee Belgische soldaten die woensdagochtend gewond zijn geraakt in Mali stellen het goed. "Niets vereist momenteel dat zij worden gerepatrieerd", klinkt het nog bij Defensie. De twee soldaten maken deel uit van het Istar-bataljon van Heverlee, dat gespecialiseerd is in verkenning. Woensdag om 10.16 uur reed hun licht gepantserde voertuig van het type Dingo II op een explosief. De twee gewonden en een derde soldaat werden eerst naar een Franse en later naar een Duitse ziekenboeg in Mali gestuurd, maar stellen het goed. Defensie is in het kader van een VN-missie met 90 Belgen aanwezig in Mali om stabiliteit te brengen in de regio. De identiteit van de gewonde militairen blijft geheim. (CMG)