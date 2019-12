Exclusief voor abonnees Gewonde dief ontsnapt nog voor politie hem in ziekenhuis afzet 23 december 2019

00u00 0

In Lommel en Pelt zijn gistermiddag na een grootse klopjacht drie leden van een rondtrekkende inbrekersbende gevat. Ze konden dankzij de ANPR-camera's, speurwerk en de inzet van een drone opgepakt worden. Een bewoonster van een villa op de Gestelse Dijk in Lommel had alarm geslagen toen ze een witte Mercedes met Duits kenteken op haar oprit zag staan. De verdachten vluchtten weg, maar werden al snel klemgereden. Daarna zetten ze hun vlucht te voet verder tot in het centrum van Neerpelt. Een getuige vertelt hoe één van de dieven door de politie met getrokken wapens op straat werd ingerekend nadat hij op een dak was geklommen (foto).

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis