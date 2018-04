Gewonde bij botsing 05 april 2018

00u00 0

Bij een botsing tussen twee auto's op het kruispunt van de Lindestraat met de IJzerstraat in Alveringem is gisterenmiddag een gewonde gevallen. Het ongeval gebeurde toen een van de wagens, die in de IJzerstraat reed, het kruispunt dwarste en in botsing kwam met de andere wagen.