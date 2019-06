Exclusief voor abonnees Gewijzigde Red Dragons tegen Letland VOLLEYBAL GOLDEN EUROPEAN LEAGUE 08 juni 2019

00u00 0

Er zit bij de Red Dragons dit weekend druk op de ketel in de Golden European League. De 3-1-nederlaag in Riga (Letland) was niet ingecalculeerd. De terugval van de tweede naar de vierde en laatste plaats in poule A ook niet. Zo schreeuwt het verlies tegen de Balten na nochtans 0-1 om revanche in eigen huis, vandaag in Lange Munte in Kortrijk. In contrast met de Nations League (VNL) bij de vrouwen verschijnen in de Golden League (GEL) geen 'Ersatz-ploegen' aan de opslag. De Belgische buit van twee luttele puntjes tegen Slovakije is na een dubbele 1-3-nederlaag tegen Turkije en Letland te gering. Degradatiegevaar is er niet echt. Dat dreigt wel voor Finland in poule C, geleid door Maaseik-coach Joel Banks. Met nul punten voorlopig gedoemd om te zakken naar de Silver League.

