Gewichtsverlies boven de 60 jaar? Rep je naar dokter 11 april 2018

Wie plots enkele kilo's verliest wanneer hij of zij ouder wordt zonder te diëten of te sporten, laat zich beter meteen bij de huisarts onderzoeken. Toch volgens wetenschappers aan de universiteit van Oxford. Want in één op de zeven gevallen wijst onverklaarbaar gewichtsverlies op kanker. Die associatie werd eigenlijk al langer gemaakt, maar het is pas de eerste keer dat verschillende studies werden samengebracht en medische gegevens van liefst 11,5 miljoen patiënten nauwkeurig werden onderzocht. Mannen lopen het meest risico: van de 60-plussers die plots vermageren, krijgt 14,2% kanker. Bij vrouwen van zestig en ouder gaat het om 6,7%. Het hoge percentage bij mannen verklaren wetenschappers vooral omdat hun gewichtsverlies vaak nauw verbonden is met prostaatkanker - ook in ons land nog altijd de meest voorkomende vorm van kanker bij die leeftijdsgroep. (FT)

