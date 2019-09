Exclusief voor abonnees Gewichtheffen 24 september 2019

00u00 0

Onze jonge landgenote Nina Sterckx (amper 17 jaar) is op de 18de plaats geëindigd op het WK gewichtheffen in Thailand in de gewichtsklasse onder 55 kilogram. Ze vestigde er wel drie nieuwe Belgische jeugdrecords. (KTO)