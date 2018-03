Gewestwegen hebben dringend geld nodig 23 maart 2018

00u00 0

59,8 procent van de wegvakken op de snelwegen was vorig jaar in goede of zeer goede staat. In 2013, lag dat cijfer maar op 47,4 procent. Maar steeds meer gewestwegen scoren onvoldoende, zegt het Agentschap Wegen en Verkeer, dat dringend om meer inves-teringen vraagt.