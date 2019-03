Gewelf stort in tijdens afbraakwerken arbeider (24) sterft 20 maart 2019

Een 24-jarige arbeider is gisterenmiddag om het leven gekomen bij de afbraak van een oude schoenenwinkel in het centrum van Diksmuide. Samen met een 44-jarige collega waren ze vanuit de kraanbak van een hoogtewerker gevelstenen aan het weghalen. Plots begaf een betonnen gewelf van een luifel op 12 meter hoogte het. Het puin kwam op de kraanbak terecht, die afbrak en de twee arbeiders deed vallen. De 24-jarige C.C. viel op de rand van de container en werd bedolven door het enorme gewelf van enkele ton zwaar. Hij had geen schijn van kans. Zijn collega, de 44-jarige A.B., werd zwaargewond. De brandweer had heel wat moeite om hem te bevrijden. Hij werd daarna overgebracht met de MUG-heli naar het ziekenhuis. Het arbeidsauditoraat stuurde inspecteurs ter plaatse om na te gaan of alle veiligheidsvoorschriften werden gerespecteerd. (JHM)

