Gewelddadige rentree van de gele hesjes 09 september 2019

Enkele duizenden gele hesjes hebben voor hun 'rentree' gemanifesteerd in verschillende grote steden in Frankrijk. In Montpellier, in het zuiden, kwam het al snel tot geweld. Er werd een politiewagen in brand gestoken en winkels werden gevandaliseerd. Zeven mensen zijn opgepakt. In Rouen, in het noorden van Frankrijk, kwam het tot onlusten met de politie. 26 mensen werden gearresteerd. Ook in Toulouse en Rijsel werd betoogd, maar daar verliep alles gemoedelijker. In Parijs hebben slechts enkele tientallen manifestanten geprobeerd om te verzamelen op de Champs-Elysées. Betogingen zijn op die plek verboden.

