Geweld tegen medisch personeel neemt toe 21 maart 2020

In vier jaar tijd is het geweld tegen medisch personeel in ziekenhuizen flink gestegen. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) op een vraag van senator Yves Buysse (Vlaams Belang). In 2015 werden 61 gevallen van opzettelijke slagen en verwondingen tegen medisch personeel in ziekenhuizen geregistreerd. In 2019 waren dat er in de eerste jaarhelft alleen al 54. De stijging doet zich vooral voor in Brussel en Vlaanderen. De meeste daders worden wel geïdentificeerd en vervolgd. Voor Buysse is een harde aanpak nodig. "Onze zorgverstrekkers hebben de jongste dagen terecht heel wat lof gekregen. Agressie tegen deze mensen kan in geen geval door de beugel." (CMG)