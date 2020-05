Exclusief voor abonnees Geweigerde passagier werpt steen naar bus 05 mei 2020

Een jongeman die door de chauffeur van de Waalse openbaarvervoermaatschappij TEC van de bus was gezet omdat hij geen mondbescherming droeg, heeft uit woede een steen naar de voorruit gegooid. Niemand raakte gewond, maar de chauffeur was wel in shock door de gewelddadige reactie. Het incident deed zich gisterochtend voor in Jemeppe. De verdachte sloeg op de vlucht.

