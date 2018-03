Gewapende voorzitter mag drie jaar stadion niet in 30 maart 2018

De voorzitter van voetbalclub PAOK Saloniki uit de Griekse eerste klasse, die op 11 maart gewapend met een pistool het veld betrad tijdens de match tegen AEK Athene, is veroordeeld tot drie jaar stadionverbod. Ivan Savvidis wilde zijn gram halen na een afgekeurd doelpunt in de slotminuut. De spelers van AEK weigerden nadien de match uit te spelen. Naast de schorsing krijgt de Russische zakenman een boete van 100.000 euro en verliest PAOK drie punten. De club moet ook 63.000 euro ophoesten. Beide partijen kunnen wel nog in beroep gaan. Na het incident besliste de Griekse viceminister van Sport om het kampioenschap tijdelijk op te schorten. Pas komend weekend wordt er weer gevoetbald.

