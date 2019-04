Exclusief voor abonnees Gewapende overval op klein postkantoor levert amper buit op 01 april 2019

Twee overvallers hebben zaterdagochtend toegeslagen in het postkantoor van de kleine Oost-Vlaamse gemeente Laarne. Ze wachtten de bediende op aan de personeelsparking en bedreigden haar met een wapen. Eens ze haar het kantoor hadden ingesleurd, gaven ze haar enkele klappen en eisten ze de dagkassa. "Over de omvang van de buit kunnen we in het belang van het onderzoek niet communiceren. Maar het gaat om cash geld voor de werking van het kantoor - die bedragen zijn niet enorm", zegt woordvoerster van bpost Barbara Van Speybroeck. "Dit was geen toevallige overval, maar was georganiseerd en goed voorbereid." De vrouw moest even naar het ziekenhuis voor verzorging, de daders zijn spoorloos. (DVL)

