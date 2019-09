Exclusief voor abonnees Gewapende overval op fuif Minderjarige verdachten opgesloten in jeugdinstelling 24 september 2019

De twee tieners die verdacht worden van een gewapende overval op een fuif zijn in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. Dat heeft de jeugdrechter in Turnhout beslist. Een 23-jarige kompaan uit Herentals staat onder elektronisch toezicht.

Twee gemaskerde mannen vielen in de nacht van zaterdag op zondag rond 3 uur binnen op de 'Soultrain Danceparty' in Berlaar. Drie uur later werd hun vluchtwagen klemgereden in Herentals. In de auto zaten drie personen van 18 tot 23 jaar uit Herentals en twee minderjarigen: een 16-jarige uit Kasterlee en een 17-jarige uit Herentals. De minderjarigen en de man van 23 worden verdacht van de overval. "Het staat voorlopig niet vast welke twee inzittenden de fuifzaal zijn binnen geweest om de overval te plegen. Dat moet verder onderzoek uitmaken", klinkt het bij het parket in Antwerpen.

De 23-jarige verdachte ontkent dat hij de overval pleegde. Volgens zijn advocaat zat hij enkel achter het stuur van de wagen. (JVN)