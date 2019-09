Exclusief voor abonnees Gewapende overval op fuif in Berlaar: minderjarige verdachten naar jeugdinstelling 24 september 2019

00u00 0 De Krant De twee minderjarigen - tieners uit Kasterlee en Herentals - die verdacht worden van een gewapende overval op een fuif in Berlaar afgelopen weekend, zijn in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. Dat heeft de jeugdrechter in Turnhout beslist. Een 23-jarige kompaan uit Herentals is onder elektronisch toezicht geplaatst.

Twee gemaskerde mannen vielen in de nacht van zaterdag op zondag rond 3 uur binnen op de 'Soultrain Danceparty' in zaal Forum in de Dorpsstraat in Berlaar. Op basis van een nummerplaat kon drie uur later het voertuig van de verdachten worden klemgereden op de Molenvest in Herentals. In de auto zaten drie meerderjarigen (van 18 tot 23 jaar) uit Herentals en twee minderjarigen: een 16-jarige uit Kasterlee en een 17-jarige uit Herentals.

"Het staat voorlopig niet vast welke twee inzittenden effectief de fuifzaal zijn binnen geweest om de overval te plegen. Dat moet het verdere onderzoek uitmaken", klinkt het bij het parket in Antwerpen.

De rol van de twee 18-jarigen uit Herentals is waarschijnlijk miniem geweest. Zij werden op vrije voeten gesteld. De drie anderen kunnen voorlopig niet meer van hun vrijheid genieten. De 23-jarige uit Herentals werd aangehouden onder elektronisch toezicht. De twee minderjarigen worden voorlopig opgesloten in een gesloten jeugdinstelling.

Op slechte pad

Of de verdachten al gekend waren bij het gerecht is niet duidelijk. Al zou zeker de 23-jarige verdachte al een tijdje op het slechte pad zijn geweest volgens de organisator van de fuif die zaterdagavond werd overvallen. "Hij heeft vroeger nog voor mij gewerkt op fuiven", zegt Vital Van Ham. "Toen ging dat goed, maar ik verneem dat hij 14 dagen geleden al werd opgepakt voor drugshandel."

Fuiforganisator Vital Van Ham krijgt voorlopig geen informatie over het verloop van het onderzoek. Zo is het voor de man nog onduidelijk of de 3.500 euro die werd buit gemaakt, kon worden gerecupereerd bij de arrestatie van de verdachten. "Ze waren in het bezit van een rugzak, maar het is me niet duidelijk of de buit daar in zat. Ons geld hebben we dus nog zeker niet terug, maar aangezien de verdachten gekend en opgepakt zijn, hoop ik dat dit snel kan gaan. Want de rekeningen voor de fuif moeten wel betaald worden." (JVN)