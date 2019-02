Gewapende overval op Delhaize: dader op de vlucht 26 februari 2019

In Mariakerke (Gent) heeft een gemaskerde man gistermiddag rond 13.30 uur een gewapende overval gepleegd op een Proxy Delhaize. Hij bedreigde eerst een klant met het wapen, waarna hij de kassa leeghaalde en met de fiets vluchtte. De overvaller, die een groene kaptrui over het hoofd had en groene handschoenen droeg, werd gefilmd aan de ingang van de winkel. De politie verspreidde een beeld van hem en zette een helikopter en verschillende patrouilles in, maar de man is nog steeds spoorloos.