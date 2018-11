Gewapende inval in restaurant wegens te veel lawaai 12 november 2018

Omdat hij naar eigen zeggen niet meer tegen het lawaai kon, is een bovenbuur zaterdagavond met een vuurwapen een hamburgerrestaurant in de Amerikaansestraat in Brussel binnengestormd. De man bedreigde er de uitbater en een aantal personeelsleden en ging daarna terug naar boven. Niemand raakte gewond. De federale politie riep wel speciale interventie-eenheden op ter versterking. Een uur later gaf de man, die geen onbekende is voor justitie, zich zonder verzet over aan de politie. Volgens het parket had de man al langer problemen met de uitbater van 'Marcel Burger Bar'. (DBS)