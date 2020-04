Exclusief voor abonnees Gewapend verzet tegen de lockdown 22 april 2020

In de VS is er al in verscheidene steden betoogd tegen de lockdowns. Veel van de betogers zijn Amerikanen die sowieso geen overheidsbemoeienis dulden, en sommigen maken dat duidelijk door met zware wapens te verschijnen. Op een betoging in Pittsburgh troepten mannen en zeker één vrouw met aanvalsgeweren samen op de trappen van een plaatselijk overheidsgebouw. De meesten hadden een sjaal voor hun gezicht en eentje droeg een masker van 's lands eerste president George Washington. Maar dat diende wellicht eerder om onherkenbaar te zijn dan om zich tegen het coronavirus te beschermen - want van de regel om afstand te houden, kwam er weinig in huis. Ook in Harrisburg, Pennsylvania, verschenen gewapende betogers. Die werden dan nog aangevoerd in een oude legertruck, alsof ze ten oorlog trokken. In de VS zijn het de gouverneurs die staat per staat over de coronamaatregelen hebben beslist. President Donald Trump was nooit voor de lockdowns te vinden en op Twitter riep hij al op om enkele staten waar een Democraat regeert te "bevrijden". Trump heeft de betogers dan ook al uitdrukkelijk geprezen. "Dit zijn mensen die van ons land houden."

