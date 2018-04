Gewapend met spade op seksspeeltjes-jacht 09 april 2018

De lente doet wat met een mens. In Wépion bij Namen zijn gistermiddag 4.300 mensen gewapend met een spade op zoek gegaan naar 800 erotische speeltjes. Die worden voor de gelegenheid verstopt in de grond. Nog eens 5.000 mensen kwamen kijken naar de jacht. Daarmee was de achtste editie van het evenement meteen goed voor een, euh, hoogtepunt. Nooit eerder daagden zoveel mensen op. Zelfs 800 Fransen vonden de weg naar Namen. Wie het ook voelt kriebelen: volgend jaar op 14 april is het weer van dat.

