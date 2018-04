Gevulde ziekenboeg na Helleklassieker 09 april 2018

Stefan Küng (BMC) viel op zijn gezicht in Parijs-Roubaix. De artsen moesten ter plaatse een wonde aan zijn kin naaien. Sebastian Langeveld (EFD) liep dan weer een schedeltrauma op en is naar het ziekenhuis van Roubaix gevoerd. Bij Matteo Trentin (MTS) is een stabiel breukje aan een ruggenwervel vastgesteld. Luke Rowe (SKY) hield aan een val twee gekneusde polsen over. Bij Alexander Kristoff (UAD) tot slot is de linkerschouder gekneusd. (BF/XC)