Exclusief voor abonnees Gevraagd: kasseientalent column 21 december 2019

00u00 0

Op ploegvoorstellingen zie je alleen maar mooie dingen. Blitse truitjes, nieuwe fietsen, andere gezichten en verse hoop. Zoveel hoop dat die moeilijk om dragen is. Voor het wintert waait wind altijd gunstig. Tot die nog voor Luik-Bastenaken-Luik helemaal gaan liggen is. Zonder lauweren. Het Anderlecht-patroon. Geen zicht meer op oogst, nog voor het reces. Enfin, in wielerland mag de verwachting nog een poos oplaaien. De Couckes en Verhaeghes van de koers lieten er de voorbije herfst geen gras over groeien. In de UCI Worldteams werden niet minder dan 151 renners aangeworven. Markante vaststelling is dat circa 85 percent van dat transferbudget naar ronderenners gaat. 'The Tour takes it all'. Klinkende namen werden gulzig over de streep getrokken. Klimmers, sprinters en tijdrijders. Dumoulin, Nibali, Quintana, Carapaz, Poels, Landa, Formolo, Dennis, Cavendish, Viviani. Een monumentenverhuis met wat kleiner grut in het zog.

