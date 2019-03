Gevonden in haven Gent 1,5 ton cocaïne 16 maart 2019

In de Gentse haven is op een vrachtschip een lading van 1.375 kilogram cocaïne onderschept door de federale gerechtelijke politie. De drugs, goed voor een straatwaarde van 70 miljoen euro, zaten verstopt in sporttassen. Het schip vervoerde een lading bevroren sinaasappelconcentraat en fruitsap van het Braziliaanse Santos naar de Louis Dreyfus Company in de Gentse haven. De politie had informatie gekregen uit Brazilië dat er drugs aan boord waren, dus ging ze meteen over tot controle zodra het schip aanmeerde. Er is nog niemand aangehouden. (WSG)