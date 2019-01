Gevonden in 1 huis: 60 teckels opeengestapeld in kooitjes 22 januari 2019

In de woning van een man in het West-Vlaamse Kortemark hebben de politie en de Vlaamse Inspectiedienst Dierenwelzijn een vreemde ontdekking gedaan. Na klachten over milieu- en lawaaihinder vielen ze binnen en troffen ze liefst 60 hondjes aan. De teckels zaten bijna allemaal in kleine kooitjes opeengestapeld. De man bleek een kweker te zijn, maar had maar een erkenning om 4 hondjes te houden.

