Gevonden: diamant zo groot als tennisbal

In het arme Afrikaanse koninkrijkje Lesotho is een ruwe diamant opgegraven van maar liefst 910 karaat. Hij is iets kleiner dan een tennisbal en de op vier na grootste ooit ontdekte diamant. De edelsteen werd gevonden in de mijn van Letseng, die wordt uitgebaat door Gem Diamonds Ltd. De firma zag haar aandeel op de beurzen meteen fors stijgen na de vondst. De kleurloze steen behoort door zijn zuiverheid tot de duurste categorie. Volgens experts zou hij tot 34 miljoen euro waard kunnen zijn, al hangt dat nog af van de kwaliteit die na bewerking overblijft. De grootste diamant ter wereld blijft met afstand de Cullinan, een kanjer van 3.106 karaat die in 1905 nabij Pretoria in Zuid-Afrika werd aangetroffen. Hij werd in verschillende stukken gekapt. De belangrijkste delen sieren de scepter en de kroon van de Britse koningin. (MU)

