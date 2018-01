Gevolg Saief moét gekocht worden 30 januari 2018

00u00 0

Het kon niet uitblijven. Het ziet ernaar uit dat Anderlecht de aankoopoptie op AA Gent-huurling Kenny Saief (24) moet lichten. Zodra paars-wit deze winter een speler aantrekt voor een minimumbedrag van, zo valt binnen de club te horen, 500.000 euro, is het verplicht Saief definitief te halen. Concreet betekent dit: als Ryota Morioka overkomt, is AA Gent verzekerd van een kleine 4 miljoen euro. Saief wordt dan de zevende duurste aanwinst in de clubgeschiedenis van Anderlecht. (PJC)