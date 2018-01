Gevoelens delen Column 00u00 0

Een kwart van de Vlamingen overwoog ooit ernstig om zelfmoord te plegen. Dat blijkt uit het onderzoek 'De Grote Levensvragen' dat eind vorig jaar werd gepubliceerd. Ze overwogen het ernstig, het gaat niet om een vluchtige gedachte die elke puber weleens overvalt. Een kwart, ik vind dat veel. Natuurlijk is het leven niet eenvoudig. Een mens is iemand die er niet was, geboren wordt en leeft in de wetenschap dat hij zal sterven. Ons bestaan is een flits in de eeuwigheid. Zelfs voor wie niet ziek is of niet arm, en velen zijn dat wel, is het soms lastig daar vrolijk mee om te gaan.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN