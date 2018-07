Gevluchte pedofiel na 9 jaar betrapt in Zuid-Frankrijk 26 juli 2018

De politie heeft een voortvluchtige Belgische pedofiel negen jaar na zijn veroordeling opgepakt in het zuiden van Frankrijk. Kevin Clauw kreeg zes jaar cel voor de verkrachting van zijn dochtertje, die op het moment van de feiten amper drie jaar was. Op zijn proces was hij aanwezig, maar op de dag van het vonnis verdween de verkrachter met de noorderzon. Jarenlang bleef hij onder de radar, tot hij zich de voorbije weken verdacht maakte op het Franse eiland Île de Ré. Daar zagen enkele ouders hoe hij kinderen benaderde. Ze sloegen onmiddellijk alarm en de politie ging naar hem op zoek. Via zijn nummerplaat konden de agenten zijn identiteit achterhalen en al snel bleek dat er al jaren een Europees aanhoudingsbevel tegen hem liep. Het FAST-Team kon hem oppakken en sindsdien zit hij in de gevangenis. De man zal zo snel mogelijk aan ons land worden uitgeleverd. (JEW)

